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ECONOMIA

Congresso agenda instalação de comissão mista sobre MP das blusinhas para 1º de setembro

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Congresso Nacional agendou para 1º de setembro a instalação da comissão mista sobre a Medida Provisória que dá fim à "taxa das blusinhas". A decisão representa o adiamento da apreciação da MP.

Nos bastidores, conforme mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), há falta de acordo sobre a escolha do relator e do presidente do colegiado.

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BLUSINHAS/MP/CONGRESSO/COMISSÃO MISTA
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