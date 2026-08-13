Congresso agenda instalação de comissão mista sobre MP das blusinhas para 1º de setembro

O Congresso Nacional agendou para 1º de setembro a instalação da comissão mista sobre a Medida Provisória que dá fim à "taxa das blusinhas". A decisão representa o adiamento da apreciação da MP.

Nos bastidores, conforme mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), há falta de acordo sobre a escolha do relator e do presidente do colegiado.