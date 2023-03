Confiança empresarial sobe 0,6 ponto em fevereiro ante janeiro, diz FGV

Daniela Amorim (via Agência Estado)

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 0,6 ponto em fevereiro ante janeiro, para 89,2 pontos, após quatro meses de quedas consecutivas, informou nesta quarta-feira, 1º de março, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador recuou 0,8 ponto.

"A alta discreta da confiança empresarial em fevereiro é insuficiente para sinalizar uma reversão da tendência de queda observada nos quatro meses anteriores. Houve alguma melhora nas expectativas com a evolução dos negócios nos seis meses seguintes, mas a nova queda do índice que mede a situação corrente aponta para a continuidade da tendência de desaceleração dos segmentos mais cíclicos da economia no mês", avaliou Aloisio Campelo Júnior, superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Entre os segmentos, Campelo Júnior chama atenção para a alta da confiança do comércio. "Apesar disso, este continua registrando o menor nível de confiança entre os quatro grandes setores pesquisados."

O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria, Serviços, Comércio e Construção. O cálculo leva em conta os pesos proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que o ICE permita uma avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica.

O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) recuou 1,0 ponto em fevereiro ante janeiro, para 89,9 pontos, menor nível desde fevereiro de 2022. O Índice de Expectativas (IE-E) avançou 1,9 ponto, para 87,9 pontos.

Na passagem de janeiro para fevereiro, a confiança dos serviços caiu 0,4 ponto, para 89,1 pontos, e a do comércio cresceu 3,0 pontos, para 85,8 pontos. A indústria teve redução de 1,1 ponto, para 92,0 pontos, enquanto a construção aumentou 0,8 ponto, para 94,4 pontos.

Em fevereiro, a confiança avançou em 63% dos 49 segmentos integrantes do ICE.

A coleta do Índice de Confiança Empresarial reuniu informações de 3.854 empresas dos quatro setores entre os dias 1º e 24 de fevereiro.