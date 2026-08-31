Confiança empresarial medida pela FGV cai 0,5 ponto em agosto ante julho, para 91,1 pontos

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE caiu 0,5 ponto em agosto ante julho, para 91,1 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice recuou 0,2 ponto, passando a indicar tendência declinante pela primeira vez desde novembro de 2025.

O FGV Ibre destaca que a confiança empresarial recuou pelo segundo mês consecutivo em agosto, refletindo uma "piora nos dois horizontes temporais da pesquisa".

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De acordo com Aloisio Campelo Jr., pesquisador do FGV IBRE, o destaque negativo foi a queda de 3,5 pontos da confiança industrial, que vinha se mantendo bem acima da observada nos demais setores.

"Contribuíram para esse resultado a percepção de enfraquecimento da demanda, o acúmulo de estoques e as incertezas associadas às tarifas norte-americanas e às eleições nacionais. Com recuo em três dos quatro grandes setores e recuperação parcial em Serviços, após a forte queda do mês anterior, o quadro sugere uma preocupação crescente do empresariado com o risco de uma desaceleração da atividade no segundo semestre", afirmou em nota.

O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria, Serviços, Comércio e Construção. O cálculo leva em conta os pesos proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que o ICE permita uma avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica.

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O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) recuou 0,9 ponto em agosto ante julho, para 92,0 pontos, nível não observado desde novembro de 2025. Entre seus componentes, o indicador de satisfação com a situação atual dos negócios cedeu 0,1 ponto, para 91,8 pontos, enquanto o indicador de demanda no momento presente caiu 1,6 ponto, para 92,3 pontos.

O Índice de Expectativas Empresariais (IE-E) também recuou, com queda de 0,2 ponto no mês, para 90,3 pontos. Entre os componentes, o indicador de otimismo com a demanda nos três meses seguintes subiu 0,5 ponto, para 88,0 pontos, ao passo que o indicador de expectativas para a evolução dos negócios nos seis meses à frente caiu 0,8 ponto, para 92,8 pontos.