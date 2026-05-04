Confiança empresarial cai 1,0 ponto em abril ante março, para 90,6 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) caiu 1,0 ponto em abril ante março, terceira queda consecutiva, para 90,6 pontos, na série com ajuste sazonal. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice teve recuo de 0,6 ponto.

"A confiança empresarial recuou pelo terceiro mês consecutivo em abril, refletindo a piora das expectativas, enquanto a avaliação da situação atual dos negócios permanece relativamente estável. Ao ampliar a incerteza sobre a trajetória da inflação e dos juros, o conflito no Oriente Médio segue como o principal fator de preocupação das empresas", avaliou o pesquisador Aloisio Campelo Jr., do Ibre/FGV, em nota oficial.

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O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) caiu 0,1 ponto, para 93,2 pontos. Já o Índice de Expectativas Empresariais (IE-E) encolheu 1,9 ponto, para 88,1 pontos.

"Embora a queda do ICE nos últimos meses tenha sido moderada, a persistência do conflito tende a manter os níveis de confiança em patamares baixos por mais tempo", completou Campelo Jr.

Dentro do ISA-E, houve aumento de 0,7 ponto no indicador de satisfação com a situação atual dos negócios, para 92,1 pontos, mas queda de 0,8 ponto no indicador de demanda no momento presente, para 94,4 pontos.

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Entre os componentes de expectativas, o indicador de otimismo com a demanda nos três meses seguintes caiu 2,7 pontos, para 88,0 pontos, e o indicador de expectativas para a evolução dos negócios seis meses à frente recuou 1,2 ponto, para 88,3 pontos.

Três dos quatro grandes setores mostraram queda na confiança em abril: Indústria, -0,8 ponto; Construção, -1,0 ponto; Serviços, -0,6 ponto; e Comércio, 1,6 ponto. Em abril, 35% dos 49 segmentos pesquisados reportaram alta da confiança.

A coleta de dados para a edição de abril ocorreu entre 2 e 27 do mês.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.