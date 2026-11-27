O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), caiu nos 29 setores consultados, nas cinco regiões brasileiras e em todos os portes de empresas da indústria, segundo o último levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta sexta-feira, 27.

Segundo a CNI, apenas o segmento de farmoquímicos e farmacêuticos segue com uma posição de confiança, acima da linha de corte de 50 pontos. Em outubro, oito setores ainda apresentavam confiança acima dos 50 pontos.

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Dez setores estão com índices abaixo dos 40 pontos, sinal significativo de pessimismo. São eles: têxteis; couros e artefatos de couro; metalurgia; produtos de borracha; serviços especializados para a construção; máquinas e equipamentos; produtos químicos (exceto perfumaria, limpeza etc.); produtos diversos; produtos de minerais não-metálicos; e biocombustíveis.

A confiança caiu entre todos os portes de empresas. Nas indústrias de pequeno porte, o indicador recuou 7,5 pontos, chegando a 40,5. Nas de médio porte, o índice registrou queda de 6,5 pontos, para 41,2. Nas grandes, por fim, diminuiu 6,4 pontos, para 43,8.

No recorte por região geográfica, os resultados também foram negativos. As regiões Sul, Sudeste e Norte, que já demonstravam falta de confiança em outubro, tornaram-se ainda mais pessimistas em novembro. O Sul recuou 7 pontos, para 37,9; enquanto o Sudeste caiu 7,3 pontos, para 41; e o Norte caiu 5,2 pontos, para 44,6.

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O Centro-Oeste e o Nordeste, por sua vez, viram o índice passar de um viés de confiança, para um de falta de confiança. O Centro-Oeste caiu 5,4 pontos, para 46,5; enquanto o Nordeste recuou 6,1 pontos, para 47.

Para esta edição da pesquisa, a CNI consultou 1.645 empresas industriais, 677 pequenas, 594 médias e 374 grandes, entre 3 e 12 de novembro de 2026.