Confiança do consumidor sobe 0,5 ponto em outubro ante setembro, mostra FGV

A confiança do consumidor avançou 0,5 ponto em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, informou nesta segunda-feira, 26, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 84,7 pontos, retornando ao mesmo nível de agosto. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 1,2 ponto, para 84,5 pontos.

"Depois de cinco quedas consecutivas, a confiança dos consumidores volta a subir. Ainda é preciso cautela com o resultado do mês dado que ele apenas compensa a queda observada no mês passado e o nível do ICC se mantém em terreno de pessimismo. Além disso, a influência para alta em outubro foi concentrada nos indicadores de expectativas, com piora na percepção sobre o momento presente. O cenário das condições financeiras das famílias, com alto endividamento e inadimplência, parece ser um limitador para continuidade do avanço da confiança dos consumidores no último trimestre do ano", afirma Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

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Em outubro, o Índice de Situação Atual (ISA) recuou 2,6 pontos, para 81,4 pontos, o menor nível desde março de 2025 (81,2 pontos). O Índice de Expectativas (IE) subiu 2,8 pontos, para 88,0 pontos.

O componente que mede as perspectivas sobre as finanças familiares nos próximos meses teve alta de 3,0 pontos em outubro, para 86,9 pontos. O item que mede o grau de otimismo com a situação econômica geral avançou 1,7 ponto, para 103,7 pontos. A intenção de compras de bens duráveis subiu 3,2 pontos, para 75,5 pontos.

Na avaliação sobre o momento atual, o item que mede as finanças familiares teve queda de 3,1 pontos, para 71,3 pontos, enquanto a satisfação sobre a situação econômica local do consumidor caiu 2,2 pontos, para 91,8 pontos.