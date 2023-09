Confiança do consumidor nos EUA cai a 103,0 em setembro

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos medido pelo Conference Board recuou de 108,7 em agosto (dado revisado nesta terça-feira, de 106,1 antes informado) para 103,0 em setembro. Em comunicado, a entidade responsável pelo dado aponta que a queda na confiança ocorre pelo segundo mês consecutivo. Analistas ouvidos pela

previam 105,0. O índice de expectativas, baseada na perspectiva de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições no mercado de trabalho, recuou de 83,3 em agosto a 73,7 em setembro. Segundo o Conference Board, expectativas abaixo do nível de 80 apontam historicamente para recessão dentro de um ano. Já o índice para as condições atuais subiu de 146,7 em agosto a 147,1 em setembro.