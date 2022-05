Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

O índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu de -22 em abril para -21,1 em maio, de acordo com pesquisa preliminar divulgada nesta sexta-feira, 20, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam avanço mais tímido do indicador, a -21,5.