Confiança do consumidor na França cai para 80 em outubro, nível mais baixo em 13 anos

A confiança dos consumidores em França caiu para 80 em outubro, de 85 em setembro, no nível mais baixo desde junho de 2013, depois de protestos a nível nacional e uma venda de títulos governamentais terem levantado questões sobre a viabilidade das perspectivas fiscais do país. O indicador ficou abaixo de sua média de longo prazo de 100, informou o órgão de estatísticas francês Insee nesta terça-feira, 27.

Economistas consultados na semana passada pelo The Wall Street Journal esperavam que o nível se mantivesse em 85. A última vez que o indicador atingiu um mínimo semelhante foi em 2022 e 2023, durante o aumento da inflação que se seguiu à invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia.

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O Insee disse que a avaliação das famílias relativamente às suas finanças piorou significativamente este mês, juntamente com uma descida na opinião sobre o seu nível de vida. O inquérito mostrou que uma medida da avaliação dos padrões de vida pelos consumidores atingiu o seu nível mais baixo desde o início da pesquisa em 1972.

O rendimento dos títulos franceses de 10 anos atingiu seu nível mais alto desde 2002 neste mês, em meio à preocupação dos investidores com a carga da dívida do país e a paralisia política.

Os legisladores franceses têm lutado para chegar a acordo sobre um orçamento num parlamento fraturado, nos últimos meses do mandato do presidente Emmanuel Macron, antes das eleições do próximo ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado