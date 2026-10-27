Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Confiança do consumidor na França cai para 80 em outubro, nível mais baixo em 13 anos

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A confiança dos consumidores em França caiu para 80 em outubro, de 85 em setembro, no nível mais baixo desde junho de 2013, depois de protestos a nível nacional e uma venda de títulos governamentais terem levantado questões sobre a viabilidade das perspectivas fiscais do país. O indicador ficou abaixo de sua média de longo prazo de 100, informou o órgão de estatísticas francês Insee nesta terça-feira, 27.

Economistas consultados na semana passada pelo The Wall Street Journal esperavam que o nível se mantivesse em 85. A última vez que o indicador atingiu um mínimo semelhante foi em 2022 e 2023, durante o aumento da inflação que se seguiu à invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Insee disse que a avaliação das famílias relativamente às suas finanças piorou significativamente este mês, juntamente com uma descida na opinião sobre o seu nível de vida. O inquérito mostrou que uma medida da avaliação dos padrões de vida pelos consumidores atingiu o seu nível mais baixo desde o início da pesquisa em 1972.

O rendimento dos títulos franceses de 10 anos atingiu seu nível mais alto desde 2002 neste mês, em meio à preocupação dos investidores com a carga da dívida do país e a paralisia política.

Os legisladores franceses têm lutado para chegar a acordo sobre um orçamento num parlamento fraturado, nos últimos meses do mandato do presidente Emmanuel Macron, antes das eleições do próximo ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FRANÇA/CONFIANÇA/CONSUMIDOR/OUTUBRO/INSEE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV