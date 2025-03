Confiança do consumidor na Alemanha recua a -24,7 em março

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A confiança do consumidor na Alemanha continua se deteriorando, refletindo o duradouro pessimismo econômico que desafia o novo governo da maior economia europeia, após as eleições parlamentares do fim de semana.

continua após publicidade

Pesquisa do instituto Gfk divulgada nesta quarta-feira, 26, projeta que o índice de confiança do consumidor na Alemanha cairá para -24,7 pontos em março, ante -22,6 pontos em fevereiro, segundo dado revisado. O resultado de março frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSect, que previam avanço do indicador a -21,5 pontos.

O GfK se baseia em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.