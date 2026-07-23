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ECONOMIA

Confiança do consumidor da zona do euro (preliminar) sobe a -15,9 em julho

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 11:31:00 Editado em 23.07.2026, 11:42:43
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O índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu a -15,9 pontos em julho, de -17,6 pontos em junho, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 23, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE). O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço a -17 pontos neste mês. O dado de junho foi levemente revisado para cima, de -17,7 pontos originalmente.

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