Confiança do consumidor da zona do euro (preliminar) sobe a -15,9 em julho

O índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu a -15,9 pontos em julho, de -17,6 pontos em junho, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 23, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE). O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço a -17 pontos neste mês. O dado de junho foi levemente revisado para cima, de -17,7 pontos originalmente.