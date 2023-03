Natália Coelho (via Agência Estado)

O índice de confiança do consumidor na zona do euro teve leve queda em março, caindo de -19,1 (dado revisado) em fevereiro para -19,2, de acordo com dados preliminares da Comissão Europeia. O indicador veio pior do que o previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam queda alta a -18,3.

Segundo dados da Comissão Europeia, a confiança do consumidor continua bem abaixo da média de longo prazo.