Confiança do Comércio cai 3,3 pontos em abril ante março, para 83,6 pontos, revela FGV

Daniela Amorim (via Agência Estado)

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 3,3 pontos na passagem de março para abril, para 83,6 pontos, após dois meses de altas consecutivas, informou nesta sexta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador subiu 0,3 ponto, primeiro avanço depois de cinco quedas.

"Seguindo um período de oscilações em 2023, o Icom voltou a cair em abril. O resultado mantém o indicador em patamar baixo, com a média dos quatro primeiros meses ficando perto dos 85 pontos. Nesse mês, a queda foi puxada pela piora nas expectativas e com leve melhora no índice sobre a situação atual, mas ainda é necessária cautela dado que a recuperação não é expressiva e não está atrelada a um aquecimento da demanda. O cenário de curto prazo ainda permanece em nível desfavorável com ambiente macroeconômico desafiador e cautela dos consumidores", avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em abril, houve piora na confiança em quatro dos seis principais segmentos do comércio. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) avançou 0,5 ponto, para 87,4 pontos, terceira alta seguida. O Índice de Expectativas (IE-COM) caiu 7,0 pontos, para 80,3 pontos, menor nível desde abril de 2022, quando estava em 79,6 pontos.

A Sondagem do Comércio de abril coletou informações de 734 empresas entre os dias 3 e 26 do mês.