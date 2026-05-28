Confiança do Comércio cai 2 pontos em maio ante abril, para 84,2 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 2,0 pontos na passagem de abril para maio, para 84,2 pontos, menor nível desde março de 2021, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 28. Em médias móveis trimestrais, o Icom caiu 1,0 ponto em maio.

"A confiança do comércio voltou a recuar em maio, revertendo o movimento positivo observado no mês anterior. A queda foi influenciada, principalmente, pelo retorno das avaliações sobre o momento atual a um cenário negativo. Em meio à piora da percepção sobre a demanda presente, as expectativas em relação à demanda futura ficaram estáveis após três meses de fortes quedas, mantendo-se em campo pessimista. Com isso, o indicador atingiu o menor nível desde março de 2021, período marcado pelos impactos da segunda onda da Covid-19. Desta vez, porém, o enfraquecimento reflete a continuidade do cenário macroeconômico desfavorável ao varejo", avaliou Geórgia Veloso, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

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Em maio, houve piora da confiança em quatro dos seis principais segmentos do setor.

O Índice de Situação Atual (ISA-COM) caiu 4,0 pontos, para 84,0 pontos. O Índice de Expectativas (IE-COM) subiu 0,1 ponto, para 85,2 pontos.

Entre os quesitos que compõem o IE-COM, o item que mede as expectativas sobre a tendência dos negócios diminuiu 0,3 ponto, para 84,2 pontos, e o indicador de demanda prevista cresceu 0,6 ponto, para 86,8 pontos.

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No ISA-COM, o item de volume de demanda atual cedeu 3,2 pontos, para 86,0 pontos, e a situação atual dos negócios caiu 4,7 pontos, para 82,4 pontos.

A Sondagem do Comércio de maio coletou informações entre 1º e 26 do mês.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.