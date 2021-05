Confiança de serviços sobe 6,4 pontos em maio ante abril, a 88,1 pontos, diz FGV

Continua após publicidade

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) avançou 6,4 pontos na passagem de abril para maio, na série com ajuste sazonal, para 88,1 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 31. Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 1,6 ponto.

"A confiança do setor de serviços melhora pelo segundo mês consecutivo, recuperando não apenas as perdas de 2021, mas retornando ao maior patamar desde o início da pandemia. O resultado favorável no mês se destaca para uma avaliação mais positiva sobre os indicadores que medem a situação no momento, indicando aumento no volume de demanda por serviços após período de restrições mais rígidas entre março e abril. A expectativa é que a expansão do programa de vacinação atingindo uma parcela maior da população contribua para a continuidade da recuperação no setor bastante afetado durante todo o período da pandemia", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em maio, houve melhora em 12 dos 13 segmentos pesquisados. O Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 9,2 ponto, para 84,0 pontos. O Índice de Expectativas (IE-S) cresceu 3,7 pontos, para 92,4 pontos.

A FGV ressalta que os impactos da pandemia no setor de serviços não foram homogêneos. Alguns segmentos tiveram mais dificuldades de recuperação, o que se reflete na dispersão da confiança entre os 13 segmentos que integram a pesquisa. Quanto mais alto o desvio padrão, maior a diferença entre os segmentos. Após o desvio padrão atingir um pico em março, houve melhora em abril e maio, com a recuperação da confiança mais espalhada nesses últimos dois meses.

"O aumento de medidas restritivas em março impactou alguns segmentos, em especial aqueles que demandam a presença física dos clientes. Mas nos últimos dois meses, a recuperação tem sido mais disseminada e a dispersão entre os segmentos tem diminuído", completou Tobler.

A coleta de dados para a edição de maio da Sondagem de Serviços foi realizada com 1.521 empresas entre os dias 3 e 27 do mês.