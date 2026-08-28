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Confiança de Serviços sobe 1,2 ponto em agosto ante julho, para 89 pontos, afirma FGV

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Índice de Confiança de Serviços (ICS) avançou 1,2 ponto na passagem de julho para agosto, na série com ajuste sazonal, para 89,0 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 28. Na média móvel trimestral, o índice ficou praticamente estável, com alta de 0,1 ponto, para 89,2 pontos.

"A confiança de serviços voltou a subir em agosto, recuperando parte da perda do mês anterior, puxada tanto pela percepção sobre a situação atual quanto pelas expectativas para os próximos meses. O movimento de alta não se disseminou por completo entre os segmentos e pode refletir, em parte, uma compensação após a forte queda de julho", avaliou Stéfano Pacini, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota.

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No cenário interno, o resultado foi favorecido pelo recuo recente da inflação e por um mercado de trabalho ainda resiliente. "Ainda assim, os juros reais permanecem elevados e o endividamento das famílias segue como contrapeso, num quadro em que o avanço do El Niño ameaça pressionar novamente os preços de alimentos e energia. Com isso, um possível afrouxamento da política monetária pode demorar mais que o previsto, o que reforça a cautela quanto à trajetória do setor ao longo do segundo semestre", continuou Pacini.

A alta do ICS em agosto refletiu melhora nos dois componentes do índice. O Índice de Situação Atual (ISA-S) avançou 1,3 ponto, para 90,8 pontos, e o Índice de Expectativas (IE-S) subiu 1,0 ponto, para 87,3 pontos.

No ISA-S, houve alta nos dois indicadores. O item que mede o volume de demanda atual registrou avanço de 0,6 ponto, para 91,2 pontos, enquanto o indicador de situação atual dos negócios subiu 2,0 pontos, para 90,3 pontos.

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Pela ótica das expectativas, o indicador de demanda prevista nos próximos três meses aumentou 2,1 pontos, para 86,8 pontos. Já o indicador de tendência dos negócios nos próximos seis meses ficou estável, sem variação, em 88,0 pontos.

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