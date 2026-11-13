Confiança da indústria cai 6 pontos para menor nível desde maio de 2020, diz CNI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu 6 pontos em novembro, de 46,2 para 40,2 pontos, segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira, 13. Esse é o patamar mais baixo para o indicador desde o período da pandemia da covid-19, em maio de 2020, quando registrou 34,7 pontos.

Com o resultado de novembro, os empresários industriais chegam a 23 meses consecutivos de pessimismo, quando o índice se encontra abaixo da linha de corte de 50 pontos. Além disso, é a terceira maior queda mensal do índice desde o início da série histórica, em 2010.

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O Índice de Condições Atuais, que mede a percepção dos empresários sobre o momento presente de seus negócios, sofreu uma queda de 2,3 pontos e chegou em 37,7 pontos, menor valor desde julho de 2020. O subíndice de condições atuais para a economia brasileira recuou 2,7 pontos, para 30,6, enquanto o subíndice das empresas caiu 2,1 pontos, para 41,2.

O Índice de Expectativas derreteu 7,8 pontos, de 49,3 para 41,5 pontos. O subíndice de perspectivas para a economia caiu 10,7 pontos, para 32,7, menor valor desde abril de 2020. O subíndice do futuro das empresas, por sua vez, caiu 6,4 pontos para 45,6, cruzando a linha divisória do pessimismo pela primeira vez em seis anos.

Nesta edição do levantamento, a CNI consultou 1.104 empresas, sendo 463 pequenas, 407 médias e 234 grandes, entre 3 e 9 de novembro de 2026.