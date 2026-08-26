Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Confiança da Construção cai 0,6 ponto em agosto, a 91,9 pontos, afirma FGV

Escrito por Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Índice de Confiança da Construção recuou 0,6 ponto em agosto, atingindo 91,9 pontos, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 26. Na média móvel trimestral, o indicador recuou 0,3 ponto, para 92,0 pontos.

O recuo mensal do indicador refletiu dinâmicas distintas dos vários segmentos da construção, segundo a Coordenadora de Projetos da Construção do FGV IBRE, Ana Maria Castelo. "Enquanto as empresas de Edificações Residenciais, Obras de Artes Especiais e Obras de Instalações apontaram melhora no ambiente de negócios, Edificações Não Residenciais, Obras Viárias e de Acabamento acusaram deterioração", observou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na ponta positiva, os destaques vão para a melhora na percepção de crescimento. A despeito da alta dos custos e falta de mão de obra, o setor está sustentando um nível elevado de atividade no ano, segundo ela.

Nesta leitura, o Índice de Situação Atual do setor caiu 0,4 ponto, alcançando 91,7 pontos, enquanto o Índice de Expectativas recuou 0,9 ponto, atingindo 92,1 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da construção, por sua vez, subiu 2,7 ponto porcentual em agosto, atingindo 78,8%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
agosto Confiança CONSTRUÇÃO FGV
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV