Conexis: Temos convergência com proposta da campanha de Lula sobre soberania digital

A Conexis, associação que representa Algar, Claro, Sercomtel, Vivo e TIM, parabenizou o presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, reiterando que manterão o contato com o governo na construção das pautas do setor.

Um deles é o tema da soberania digital, comentou o presidente da Conexis, Marcos Ferrari. "A soberania é um dos pontos importantes do conjunto de propostas que enviamos aos candidatos. E, nessa linha, temos convergência com as propostas do presidente reeleito", observou.

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Na visão das Conexis, as operadoras de telecomunicações têm condições de se apresentar como grande parceira da agenda pública na defesa da soberania, dada a sua capacidade de promover o tráfego de dados a partir de uma infraestrutura de redes, antenas e torres situadas em território brasileiro.

"As operadores são agentes de mercado que têm ativos estratégicos, localizados dentro do próprio País. O setor tem condições de ser o parceiro de que o País precisa para desenvolver a economia a partir de um ecossistema local, preservando o tratamento de dados no Brasil", defendeu Ferrari.

Ao longo do período eleitoral, a Conexis entregou uma carta aos presidenciáveis com um conjunto de propostas. Uma das bandeiras defendidas é a isonomia tributária e regulatória perante as multinacionais de tecnologia, que oferecem serviços digitais como streaming de vídeo, e-mail, nuvem e inteligência artificial a partir das redes das operadoras.

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A lista de pleitos sugere ainda a ampliação da atuação do Ministério das Comunicações, que atuaria como um Ministério da Digitalização, um órgão centralizador de todos os temas que compõe a pauta digital.

Outra medida sugerida foi o corte de impostos para compra de aparelhos - smartphones, computadores e tablets - que custem até R$ 2 mil. O benefício seria destinado ao público que ganha até três salários mínimos (R$ 4,8 mil) inscrito no Cadastro Único.