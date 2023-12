Concurso da Petrobras terá mais de 6,4 mil vagas com salário inicial de R$ 5,8 mil; veja edital

O próximo concurso público da Petrobras oferecerá 6,4 mil vagas com salário inicial de R$ 5,8 mil. Ao todo, a petroleira terá oportunidades em sete estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. O edital foi divulgado nesta terça-feira, 26. De acordo com o edital do concurso, os candidatos precisam ter o ensino médio e técnico completo em áreas do conhecimento como enfermagem, logística de transportes, segurança do trabalho, química de petróleo e mais. Das mais de 6,4 mil oportunidades, 916 postos serão convocados para início imediato nas unidades escolhidas. As inscrições para o concurso começam a ser realizadas a partir de quinta-feira, 28, e seguem até as 18h de 31 de janeiro. Todo o processo de inscrição será feito pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Conforme divulgado, as provas do concurso público estão previstas para ocorrer no dia 24 de março de 2024. Os locais dos exames serão nas cidades em que a petroleira opera. Leia o edital

aqui

. Para efetivar o processo de inscrição, os candidatos deverão pagar, até 21 de fevereiro de 2024, a taxa de inscrição no valor de R$ 62,79. Para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição do concurso da Petrobras, os candidatos precisam se enquadrar nos requisitos da lei federal número 13.656, de 2018, como no caso de pessoas inscritas no Cadastro único para programas sociais com renda familiar mensal per capita inferior a meio salário mínimo e doadores de medula óssea.