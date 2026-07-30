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ECONOMIA

Concessões no crédito livre sobem 6,7% em junho de 2026 ante maio, revela BC

Escrito por Marianna Gualter e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 08:44:00 Editado em 30.07.2026, 08:54:11
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As concessões de crédito livre dos bancos aumentaram 6,7% em junho, na comparação com maio, para R$ 668,4 bilhões, informou nesta quinta-feira, 30, o Banco Central (BC). No acumulado de 12 meses, a alta é de 9,3%. Os dados não têm ajuste sazonal.

Concessões para pessoas físicas cresceram 1,4% em junho, para R$ 338,4 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançam 10,2%. As concessões para empresas dispararam 12,7% na margem, para R$ 330,0 bilhões. Em 12 meses, a alta é de 8,3%.

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A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre permaneceu em 6,2% em junho, o mesmo nível de maio, informou o Banco Central. A taxa para pessoas físicas ficou estável em 7,6%, enquanto a inadimplência das empresas recuou de 4,1% para 4,0%.

A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, caiu marginalmente, de 2,8% em maio para 2,7% em junho. Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa permaneceu em 4,7%.

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