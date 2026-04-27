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ECONOMIA

Concessões no crédito livre sobem 19,4% em março ante fevereiro, afirma BC

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 09:10:00 Editado em 27.04.2026, 09:19:14
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As concessões de crédito livre dos bancos subiram 19,4% em março, na comparação com fevereiro, para R$ 663,3 bilhões, informou o Banco Central (BC) nesta segunda-feira, 27. No acumulado de 12 meses, crescem 9,1%. Os dados não têm ajuste sazonal.

Concessões para pessoas físicas subiram 15,1% no mês, para R$ 350,4 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançam 10,4%. As concessões para empresas subiram 24,6%, para R$ 312,8 bilhões. Em 12 meses, registram alta 7,6%.

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Estoque

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro subiu 0,9% entre fevereiro e março, informou o Banco Central. O estoque atingiu R$ 7,215 trilhões, uma alta de 9,7% no acumulado de 12 meses.

O saldo das operações com pessoas físicas avançou 0,8% em março e 10,9% em 12 meses. Para empresas, subiu 1,1%, com alta de 7,6% em 12 meses.

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O estoque de crédito livre subiu 1,1% em março. O do crédito direcionado, com recursos do BNDES e poupança, teve alta de 0,7% na mesma comparação.

Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas e para pessoas jurídicas registraram avanços de 1,1% no período.

O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 55,6% para 55,8% de fevereiro para março.

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BC/CRÉDITO/MARÇO
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