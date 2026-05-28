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ECONOMIA

Concessões no crédito livre caem 5,9% em abril ante março, afirma BC

Escrito por Marianna Gualter e Célia Froufe (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 09:10:00 Editado em 28.05.2026, 09:18:35
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As concessões de crédito livre dos bancos caíram 5,9% em abril, na comparação com março, para R$ 626,4 bilhões, informou o Banco Central (BC) nesta quinta-feira, 28. No acumulado de 12 meses, crescem 8,9%. Os dados não têm ajuste sazonal.

Concessões para pessoas físicas caíram 4,3% no mês, para R$ 337,3 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançam 10,3%. As concessões para empresas recuaram 7,6%, para R$ 289,2 bilhões. Em 12 meses, registram alta de 7,3%.

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Estoque

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro subiu 0,3% entre março e abril, informou o Banco Central. O estoque atingiu R$ 7,245 trilhões, uma alta de 9,3% no acumulado de 12 meses.

O saldo das operações com pessoas físicas avançou 0,6% em abril e 10,8% em 12 meses. Para empresas, caiu 0,1%, com alta de 6,7% em 12 meses.

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O estoque de crédito livre caiu 0,1% em abril. O do crédito direcionado, com recursos do BNDES e poupança, teve alta de 0,9% na mesma comparação.

Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas subiram 0,3%. Para pessoas jurídicas, caíram 0,7%.

O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) permaneceu em 55,8%, mesmo nível em que estava em março.

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Inadimplência

A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre subiu de 5,7% em março para 5,8% em abril, informou o Banco Central. A taxa para pessoas físicas passou de 7,0% para 7,2%. A das empresas aumentou de 3,5% para 3,6%.

A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), avançou de 2,6% para 2,7%, de março para abril.

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Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa passou de 4,3% para 4,4%.

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