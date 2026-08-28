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ECONOMIA

Concessões no crédito livre caem 1,9% em julho ante junho, afirma BC

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As concessões de crédito livre dos bancos caíram 1,9% em julho, na comparação com junho, para R$ 656,1 bilhões, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 28. No acumulado de 12 meses, crescem 10,1%. Os dados não têm ajuste sazonal.

Concessões para pessoas físicas subiram 6,1% no mês, para R$ 359,3 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançam 10,8%. As concessões para empresas recuaram 10%, para R$ 296,9 bilhões. Em 12 meses, registram alta 9,4%.

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A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre subiu de 6,0% (revisado, de 6,2%) em junho para 6,4% em julho, informou o BC. A taxa para pessoas físicas passou de 7,4% (revisado, de 7,6%) para 7,8%. A das empresas subiu de 4,0% para 4,2%.

A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, avançou de 2,7% para 2,9%, de junho para julho.

Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa passou de 4,6% (revisado, de 4,7%) para 4,9%.

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Estoque

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro subiu 0,3% entre junho e julho, informou o Banco Central. O estoque atingiu R$ 7,372 trilhões, uma alta de 9,5% no acumulado de 12 meses.

O saldo das operações com pessoas físicas avançou 0,8% em julho e 10,8% em 12 meses. Para empresas, caiu 0,7% no mês e sobe 7,4% em 12 meses.

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O estoque de crédito livre caiu 0,1% em julho. O do crédito direcionado, com recursos do BNDES e poupança, teve alta de 0,8% na mesma comparação.

Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas subiram 1,0%. Para pessoas jurídicas, caíram 1,9%.

O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 55,7% (revisado, de 55,8%) para 55,6% de junho para julho.

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BC/CRÉDITO/JULHO
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