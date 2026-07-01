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ECONOMIA

Concessões no crédito livre caem 1,1% em maio ante abril, afirma BC

Escrito por Marianna Gualter e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 09:17:00 Editado em 01.07.2026, 09:49:27
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As concessões de crédito livre por instituições financeiras caíram 1,1% em maio, na comparação com abril, para R$ 620,90 bilhões, informou nesta quarta-feira, 1, o Banco Central (BC). No acumulado de 12 meses, crescem 8,5%. Os dados não têm ajuste sazonal.

Concessões para pessoas físicas diminuíram 2,2% no mês, para R$ 331,0 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançam 10,3%. As concessões para empresas aumentaram 0,2% na margem, para R$ 289,9 bilhões. Em 12 meses, crescem 6,3%.

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O saldo das operações de crédito do sistema financeiro cresceu 0,6% em maio, na comparação com abril, para R$ 7,30 trilhões. Esse estoque representa um crescimento de 9,5% nos últimos 12 meses.

O saldo das operações com pessoas físicas avançou 0,5% em maio e 11,2% em 12 meses. Para empresas, aumentou 0,7%, com alta de 6,8% em 12 meses.

O estoque de crédito livre cresceu 0,3% em maio. O do crédito direcionado, com recursos do BNDES e da poupança, aumentou 0,9%.

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Nas operações com recursos livres, o saldo das operações com pessoas físicas cresceu 0,3%. O estoque de operações com empresas também aumentou 0,3%.

O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) permaneceu em 55,7% na passagem de abril para maio. Originalmente, o BC havia informado uma taxa de 55,8% em abril, mas o dado foi revisado.

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