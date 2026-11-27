As concessões de crédito consignado para trabalhadores do setor privado caíram 1,7% em outubro, na comparação com setembro, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 27. O montante passou de R$ 8,178 bilhões para R$ 8,320 bilhões no período.

O saldo do consignado privado cresceu de R$ 124,350 bilhões para R$ 129,766 bilhões, uma alta de 4,4%. Os números refletem o comportamento do modelo de consignado privado, o Crédito do Trabalhador, lançado pelo governo em março de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O juro médio da modalidade caiu 0,6 ponto porcentual na margem, de 55,5% para 54,9% ao ano. O governo esperava uma queda gradual das taxas desde o lançamento do programa, que não se confirmou em todos os meses.

No fim de junho, o governo anunciou que passa a ser possível usar o FGTS como garantia nessas operações. Quando isso for feito, a taxa de juros fica limitada a 1,99% ao mês (26,7% ao ano).