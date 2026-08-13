Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Conab eleva previsão de recorde na safra 2025/26 para 360,75 milhões de t

Escrito por Equipe AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A produção brasileira de grãos na safra 2025/26 deve alcançar 360,75 milhões de toneladas, um incremento de 2,4%, o que representa um volume de 8,48 milhões de toneladas a mais do que o colhido no ciclo anterior, 2024/25 (352,27 milhões de t). Os dados constam do 11º Levantamento da Safra de Grãos, divulgado nesta quinta-feira, 13, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Esse resultado é influenciado pelo crescimento de 2,1% na área cultivada, estimada em 83,5 milhões de hectares, com destaque para soja, milho e sorgo. Já a produtividade média nacional das lavouras está prevista em 4.322 quilos por hectare, desempenho próximo ao registrado em 2024/25, disse a Conab em relatório.

Produto com maior área semeada na segunda safra, o milho deve atingir uma produção total de 142,96 milhões de toneladas na atual temporada. Com a colheita finalizada, a primeira safra do grão tem produção estimada em 29,49 milhões de toneladas, aumento de 18,2% ante 2024/25 (24,94 milhões de t). No segundo ciclo do cereal, a Conab estima que sejam colhidas cerca de 111,03 milhões de toneladas (queda de 1,9% ante 113,23 milhões de t em 2024/25). Em relação à terceira safra de milho, a estimativa é de uma produção de outras 2,4 milhões de toneladas. "Semeado na região Nordeste, o milho teve o desenvolvimento das lavouras impactado negativamente pelas condições climáticas registradas desde junho, principalmente no nordeste da Bahia, em Sergipe e em parte de Alagoas", comentou a estatal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para o algodão, a Conab prevê uma produção aproximada de 4,08 milhões de toneladas de pluma, volume praticamente estável ante 2024/25. A colheita, iniciada em junho, atinge 43,7% da área destinada à cultura, disse a Conab. O índice é inferior à média dos últimos cinco anos, porém superior ao registrado no ano passado, quando, no mesmo período, estava em 39%. As condições climáticas, de modo geral, favoreceram o bom desenvolvimento das lavouras.

Já o feijão deve registrar uma produção total próxima de 2,96 milhões de toneladas, somadas as três safras da leguminosa. O volume atualmente estimado representa uma redução de 3,2% em comparação com o ciclo 2024/25 (3,06 milhões de t). "Ainda assim, a produção garante o abastecimento no mercado interno", ressaltou a Conab. Na primeira safra do grão no ciclo 2025/26, a Conab estima que foram colhidas 973,9 mil toneladas. No segundo ciclo da leguminosa, a colheita está em fase final, e a estimativa é de uma produção de 1,3 milhão de toneladas. Na terceira safra, predominantemente cultivada em áreas irrigadas no Centro-Sul e em áreas de sequeiro no Nordeste, a produção esperada é de 681 mil toneladas.

Produtos da safra de verão, soja e arroz têm produção já colhida estimada, respectivamente, em 180,46 milhões de toneladas (alta de 5,2% ante 171,48 milhões de t em 2024/25) e 11,08 milhões de toneladas (queda de 13,1% ante 12,76 milhões de t em 2024/25). No caso da oleaginosa, destacam-se Mato Grosso, maior produtor do grão no País, com 51,6 milhões de toneladas, e a Bahia, Estado com a maior produtividade média estimada, de 4.260 kg/ha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o arroz, a Conab identificou uma redução na produção em virtude de o plantio da cultura ter sido realizado em uma área 14% inferior em relação ao ciclo anterior (2024/25). Mesmo com a queda, o volume colhido atende à demanda do mercado doméstico.

Entre os produtos de inverno, a semeadura das culturas foi finalizada. Principal produto cultivado, o trigo deve registrar uma produção de 5,81 milhões de toneladas, redução de 26,2% em relação à safra de 2025. Essa redução na produção está relacionada à retração de 20,4% na área.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SAFRA/CONAB/IBGE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV