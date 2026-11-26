Os preços da cenoura comercializada nas principais Centrais de Abastecimento (Ceasas) do País recuaram 19,21% em outubro, na comparação com setembro, considerando a média ponderada. A hortaliça manteve a trajetória de desvalorização iniciada no segundo semestre, em um cenário de oferta elevada em relação à demanda e perda de qualidade do produto em razão das chuvas recentes, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), nesta quinta-feira, 26, na divulgação do 11º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort).

Segundo a Conab, o excesso de chuvas também atrasou o plantio da safra de inverno, o que pode deslocar o pico de produção para novembro e ampliar a pressão sobre as cotações.

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Além da cenoura, os preços da banana caíram 9,92% em outubro, os da melancia recuaram 5,47% e os da batata tiveram baixa de 2,66%, na média ponderada das Ceasas pesquisadas.

Na direção contrária, o tomate registrou a maior alta entre os produtos analisados, com avanço de 23,87% nas cotações médias, em decorrência da menor disponibilidade no atacado.

O esgotamento das lavouras em ponto ideal de colheita, associado às chuvas e às temperaturas mais baixas, reduziu o ritmo de colheita e atrasou a maturação dos frutos.

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Os preços da cebola subiram 14,1%, refletindo a menor oferta, especialmente após as chuvas em regiões produtoras de Minas Gerais e Goiás, que prejudicaram os trabalhos no campo e os embarques.

A alface também ficou mais cara, devido à restrição da oferta provocada pelas chuvas frequentes nas principais regiões produtoras do Sudeste e Sul. Já o mamão apresentou alta na maioria das Ceasas, diante da menor disponibilidade das variedades formosa e papaya. Maçã e laranja tiveram preços estáveis no período.

No mercado externo, as exportações brasileiras de frutas somaram 1,06 milhão de toneladas de janeiro a outubro de 2026, alta de 4% ante igual período de 2025 e de 30% em relação a 2024.

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A receita alcançou US$ 1,38 bilhão, com crescimento de 14,8% na comparação anual e de 31,9% frente a 2024, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).