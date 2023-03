Compromisso é inflação na meta entre fim de 2024 e fim de 2025, diz membro do BCE

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau afirmou que o pico da inflação ocorrerá no primeiro semestre deste ano. Em entrevista ao canal France Info veiculada nesta quinta-feira, 9, o também presidente do BC da França reconheceu que a inflação "ainda está muito elevada", no país e na zona do euro. Afirmou, no entanto, que há um "compromisso" de que ela estará na meta de 2% entre o fim de 2024 e o fim de 2025.

Villeroy de Galhau ressaltou que não fazia uma previsão, mas sim reafirmava o compromisso com a meta.

Ele lembrou que a inflação é a maior preocupação, e também projetou que no fim deste ano ela deve corresponder à metade de seu nível atual.