Compromisso do Fed para combater a inflação é 'incondicional', diz Powell

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, garantiu que o compromisso da instituição para combater a inflação é "incondicional". Durante audiência no Comitê sobre Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, ele repetiu o discurso feito ontem no Senado e admitiu que "claramente subestimamos" a inflação anteriormente.

Powell atribuiu a inflação atual nos EUA em grande medida a uma demanda mais forte do que o previsto. Segundo ele, sem dúvida é possível conter a inflação sem causar desemprego, mas "existe o risco" de que a taxa aumente. De qualquer modo, o mercado de trabalho atual no país está hoje muito aquecido, em nível "não sustentável", na avaliação da autoridade.

O presidente do BC dos Estados Unidos ainda disse que, diante da alta recente nos preços de energia, a tarefa do Fed de buscar um "pouso suave" na economia norte-americana torna-se "mais desafiadora".

Para ele, de qualquer modo, a economia do país neste momento está "muito forte".

Powell também avaliou que os mercados financeiros têm funcionado bem, com os bancos "em posição sólida".

Na avaliação dele, os mercados entenderam o plano de redução do balanço do Fed e estão bem posicionados nesse contexto.

O dirigente ainda disse que o mercado de Treasuries pode passar por esse processo de redução do balanço do Fed sem problemas.