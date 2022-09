Compras de aço sobem 5,6% em agosto ante julho, diz Inda

Beth Moreira (via Agência Estado)

As compras de aço registraram alta de 5,6% em agosto ante julho, com volume total de 350,9 mil toneladas. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a alta foi de 16%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 20, pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço.

As vendas de aços planos contabilizaram alta de 6,2% quando comparadas a julho, atingindo o montante de 334,9 mil toneladas. Sobre o mesmo mês do ano passado, houve ante de 22%.

As importações, por sua vez, encerraram o mês de agosto com alta de 34% em relação ao mês anterior, com volume total de 147,7 mil toneladas. Comparando-se ao mesmo mês do ano anterior, as importações registraram queda de 22,1%.

Setembro

Para setembro de 2022, a expectativa da rede associada é de que as compras tenham uma alta de 3% e as vendas uma queda de 1% em relação ao mês de agosto.