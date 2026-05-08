Compass confirma preço por ação de R$ 28 em IPO de R$ 3,199 bilhões

A Compass, companhia de gás do Grupo Cosan, confirmou a fixação do preço de R$ 28 por ação em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), movimentando R$ 2,8 bilhões na oferta base. Considerando os lotes extras, o valor totaliza R$ 3,199 bilhões. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A companhia chega, com isso, avaliada em R$ 20 bilhões na B3.

A oferta da Compass encerra um período de quase cinco anos sem IPO na B3, um dos maiores intervalos da história sem ofertas do tipo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os últimos foram realizados em agosto de 2021, quando a Raízen, também do grupo Cosan, e a Oncoclínicas fizeram suas ofertas. Em dezembro daquele ano, o Nubank fez um IPO em Nova York e somente em 2026 as ofertas de empresas brasileiras voltaram a ocorrer, com PicPay e Agibank captando.

A transação foi integralmente secundária, ou seja, com a venda de ações detidas por acionistas Cosan, Fundos Atmos, Bradesco Vida e Previdência, Brasil Capital, Manaslu LLC - Banco BTG Pactual, Manzat Inversiones Auu e Ricardo Ernesto Correa da Silva.

De acordo com o cronograma da oferta, o início das negociações dos papéis acontece no dia 11 de maio, com o ticker "PASS".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa será listada no Novo Mercado, segmento de listagem da B3.

A oferta tem coordenação do BTG Pactual (coordenador líder), Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA, Banco Santander (Brasil), Banco JPMorgan, XP Investimentos, Banco BNP Paribas Brasil e do UBS BB.