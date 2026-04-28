Compass confirma oferta secundária de ações que pode movimentar até R$ 5 bilhões

A Compass, companhia de gás e energia do Grupo Cosan, confirmou a realização de uma oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias, que pode chegar a R$ 5,097 bilhões, considerando o preço-teto da faixa sugerida, que vai de R$ 28 a R$ 35, com lotes extras. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A operação envolve, inicialmente, 89.285.714 ações ordinárias de emissão da companhia, de titularidade de acionistas vendedores, entre os quais a Cosan, Fundos Atmos, Bradesco Vida e Previdência, Brasil Capital, Manaslu LLC - Banco BTG Pactual, Manzat Inversiones Auu e Ricardo Ernesto Correa da Silva.

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O volume pode ser ampliado com a inclusão de papéis adicionais, em até 42.965.167 ações, de titularidade do Brasil Capital, do Bússola 2 Fundo de Investimento em Ações, da Cosan e do Manaslu. Também há previsão de lote suplementar de até 13.392.857 ações, de titularidade da Cosan, para fins de estabilização, por meio de opção a ser outorgada ao Bank of America, na condição de agente estabilizador.

De acordo com o cronograma da oferta, o encerramento do procedimento de bookbuilding e a fixação do preço por ação estão previstos para 7 de maio, com início das negociações dos papéis no dia 11.

Em fato relevante, a Compass informa que submeteu à B3 o pedido de migração para o segmento do Novo Mercado, em substituição ao segmento básico no qual se encontra listada. A empresa lembra ainda que, por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, a companhia não receberá quaisquer recursos provenientes da oferta, os quais serão integralmente destinados aos acionistas vendedores.

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A oferta tem coordenação do BTG Pactual (coordenador líder), Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA, Banco Santander (Brasil), Banco JPMorgan, XP Investimentos, Banco BNP Paribas Brasil e do UBS BB.

Cosan

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Cosan informou que, para viabilizar sua participação na oferta, foi concluída a cisão parcial e desproporcional da Cosan Dez Participações, com versão do acervo líquido cindido para a Compass.

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"Em decorrência da operação, a Compass emitiu 142.838.019 novas ações ordinárias em favor da companhia, correspondentes a aproximadamente 20% do capital social da Compass, participação anteriormente detida de forma indireta pela companhia por meio da Cosan Dez. Com isso, a Companhia passa a deter diretamente 20% da Compass, sem alteração no seu capital social ou no seu patrimônio líquido", informa.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.