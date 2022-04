Da Redação

Como será o ‘Bitcoin Conference Miami 2022’?

Só nos tornamos experts em algo quando dedicamos tempo, é preciso estudar e se aperfeiçoar para ir atingindo os níveis até dominarmos determinado assunto. Wellington Ogioni, hoje investidor e especialista em criptomoedas e finanças descentralizadas, começou a sondar o mercado em 2018, e desde então não parou de buscar conhecimento para adquirir experiência e domínio.

continua após publicidade .

Agora, não só encontra uma nova alternativa em sua carreira profissional, como também usa a internet para permitir que seus seguidores se sintam encorajados em fazer o mesmo. Não existe fórmula mágica, tudo é resultado do esforço individual de cada pessoa. Atualmente, Wellington Ogioni se prepara para um grande evento, o ‘Bitcoin Conference Miami 2022’, a maior conferência de Bitcoin do mundo.

“O network feito nesse tipo de evento é extraordinário, quando participei ano passado consegui fechar negócios que perduram até hoje. Cada ano esse evento vai crescer mais com a adoção do Bitcoin pelo mundo e principalmente pelos investidores institucionais”, revela Wellington Ogioni, demonstrando empolgação em mais uma edição.



continua após publicidade .

O Bitcoin é o único ativo realmente descentralizado, que faz os indivíduos se reunir em uma conferência como essa, propondo ideias e ajudando a transformar tal plataforma, que cada dia mais vem ganhando novos adeptos e dando liberdade ao nosso dinheiro, o que antes era impossível, já que os bancos e instituições financeiras tinham o domínio sobre a renda da sociedade.

Wellington Ogioni contou que no ano passado participou do ‘Bitcoin Conference Miami’ pela primeira vez, obtendo retorno positivo sobre suas ações. Hoje, ele garante que a edição de 2022 será ainda melhor (e maior). Michael Saylor, Nayib Bukele, Cathie Wood, Peter Thiel, Eric Weinstein, Anthony ‘Pomp’ Pompliano e Cynthia Lummis são alguns dos palestrantes confirmados, além de outras atrações de tirar o fôlego.



Na conferência também acontecerá o primeiro festival de música bitcoin do mundo, com Run The Jewels, San Holo, Logic e nomes que prometem agitar o evento. Então, passe a acompanhar Wellington Ogioni nas redes sociais para curtir de perto o ‘Bitcoin Conference Miami’, que será realizado durante os dias 6 e 9 de abril. fonte: Assessoria