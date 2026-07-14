Commodities e CPI dos EUA amparam recuperação do Ibovespa, mas tensão geopolítica limita
A valorização das commodities e a alta das bolsas em Nova York estimulam recuperação parcial do Ibovespa na manhã desta terça-feira, 14, após queda de 1,20%, aos 175.739,08 pontos, na véspera. O avanço dos índices de ações nos Estados Unidos reflete o recuo de 0,4% no índice de preços ao consumidor (CPI) do país, em junho, ante previsão de recuo de 0,1%. O resultado reduziu o total de apostas de altas de juros nos EUA em 2026.
"É um dado positivo. Dá a ideia de que a inflação está mais concentrada em apenas alguns itens", diz Felipe Cima, analista da Manchester Investimentos. Com isso, os rendimentos dos Treasuries cedem, influenciando os juros futuros brasileiros.
Porém, o risco geopolítico continua no radar, em meio à escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã. Washington realizou a terceira noite consecutiva de ataques contra Teerã e bloqueio do Estreito de Ormuz.
O petróleo Brent chegou a subir perto de 5%, na máxima em US$ 87,55 o barril mais cedo, mas reduziu o ritmo de alta. Às 11h22, subia 2,33%, a US$ 85,24. O WTI avançava 1,92%, a US$ 79,62, ante máxima em US$ 81,27 o barril. As ações da Petrobras operavam apenas com viés de alta.
Segundo Cima, da Manchester Investimentos, assim como a notícia de um acordo de paz, há quase um mês, pareceu otimista demais, a retomada das tensões pode estar sendo interpretada de forma excessivamente negativa. De todo modo, segundo ele, se o conflito continuar, o preço do petróleo deve ser bem mais alto. "É uma crise de segurança, ninguém se arrisca em atravessar o Estreito de Ormuz, e agora o presidente Donald Trump fala em 20% de cobrança de pedágio", diz.
Além de monitorar o conflito no Oriente Médio, o mercado analisa o CPI, os balanços americanos, como do banco JPMorgan, e o testemunho do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, à Câmara dos Representantes. Em texto antecipado do discurso introdutório, Warsh afirmou que a prioridade "número um" do banco central americano é calibrar corretamente a política monetária e reiterou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) não tolerará uma inflação persistentemente elevada.
Na China, foram publicados os dados de exportação do país, que subiram 27% em junho ante igual mês do ano passado, acelerando a alta de 19,4% verificada em maio. O resultado de junho superou a expectativa de analistas, que previam alta de 17,5% das exportações. Nesta terça, o minério de ferro fechou em alta de 1,81% em Dalian, e de 1,60% em Cingapura, o que instiga valorização das ações do setor de metais, inclusive as da Vale (+1,96%), que caíram ontem.
Também no radar está o novo tarifaço dos EUA ao Brasil. O relatório final sobre a taxação de 25% sobre produtos brasileiros, com exceção de grande parte dos itens agropecuários, sai na quarta-feira, dia 15.
Às 11h29 desta terça, o Ibovespa subia 0,42%, aos 176.483,28 pontos, ante alta de 0,82%, na máxima em 177.179,19 pontos, e abertura na mínima em 175,742,87 pontos, com variação zero.