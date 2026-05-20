Commerzbank volta a pedir para que acionistas rejeitem proposta de aquisição pelo UniCredit

A CEO do Commerzbank, Bettina Orlopp, voltou a pedir que os acionistas rejeitem uma tentativa de aquisição pelo UniCredit, da Itália, descrevendo a proposta como vaga e inadequada, em assembleia geral anual do banco alemão nesta quarta-feira, 20. Segundo ela, o valor que o UniCredit está oferecendo pela parte do Commerzbank que ainda não possui "não é adequado do ponto de vista financeiro" e os planos do banco italiano são "vagos, não trazem valor adicional e envolvem riscos significativos".

Caso os acionistas aceitem a oferta de troca de ações, eles também podem ficar expostos aos riscos inerentes do UniCredit, segundo o presidente do conselho de supervisão do Commerzbank, Jens Weidmann.

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Os acionistas podem passar a arcar com uma proporção maior de empréstimos inadimplentes, uma presença relevante de negócios na Rússia e uma maior exposição a títulos do governo italiano, disse Weidmann.

O UniCredit não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, e Orlopp disse que a administração continua aberta a conversas quando houver disposição para discutir os pontos levantados pelo Commerzbank.

As declarações da executiva vêm após o UniCredit lançar uma oferta de aquisição de cerca de 24 bilhões de euros pelas ações do Commerzbank que ainda não detém.

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A proposta avaliaria o banco alemão em cerca de US$ 40 bilhões no total. Recentemente, o UniCredit elevou sua participação no Commerzbank para cerca de 38,9%. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado