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ECONOMIA

Commerzbank vê aumento em lucro no 3º tri, mas alerta para disputa por depósitos na Europa

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Commerzbank alertou para uma competição mais intensa por depósitos ao informar lucro maior no terceiro trimestre e disse que uma eventual aquisição pelo UniCredit pode gerar valor.

Em balanço divulgado nesta quinta-feira, o banco alemão teve lucro líquido de 859 milhões de euros entre julho e setembro, acima dos 591 milhões de euros registrados um ano antes. O resultado ficou levemente abaixo do consenso de analistas de 864 milhões de euros, segundo estimativas compiladas pela própria instituição.

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A receita total subiu 8,9%, para 3,20 bilhões de euros, também abaixo do consenso de 3,28 bilhões de euros. A receita líquida de juros (NII) aumentou para 2,12 bilhões de euros, de 2,04 bilhões, mas veio aquém da projeção de 2,14 bilhões.

O Commerzbank manteve a maior parte da sua projeção para 2026, incluindo a expectativa de resultado líquido de pelo menos 3,4 bilhões de euros. No entanto, reduziu ligeiramente a projeção de NII para cerca de 8,5 bilhões de euros, ante 8,6 bilhões antes, citando o aumento da concorrência por depósitos.

No contexto de consolidação bancária na Europa, o UniCredit se aproxima de assumir o controle do Commerzbank após ter obtido, no mês anterior, aprovação do Banco Central Europeu (BCE) para a operação. O Commerzbank afirmou que as aprovações regulatórias restantes são esperadas ao longo do quarto trimestre de 2026 ou no início de 2027. A CEO Bettina Orlopp disse que a combinação pode criar valor ao aproveitar os pontos fortes de ambas as instituições. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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COMMERZBANK/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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