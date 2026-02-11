Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Commerzbank tem lucro operacional recorde, mas balanço é considerado 'decepcionante' e ação cai

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 11.02.2026, 07:46:00 Editado em 11.02.2026, 07:54:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Commerzbank obteve lucro operacional recorde de 4,5 bilhões de euros em 2025, valor 18% maior que o do ano anterior, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira, 11. O segundo maior banco da Alemanha garantiu lucro líquido de 2,6 bilhões de euros no ano passado, apesar de despesas de reestruturação de 562 milhões de euros. Apenas no quarto trimestre, o lucro líquido somou 737 milhões de euros.

A receita anual cresceu 10% para 12,2 bilhões de euros, graças a um aumento de 7% na receita líquida de comissões, para 4 bilhões de euros, e ao forte desempenho da subsidiária polonesa mBank.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para analistas da Keefe, Bruyette & Woods, no entanto, o balanço e o guidance do Commerzbank foram um "tanto decepcionantes". "O banco alemão apresentou resultados mistos e uma perspectiva para este ano que não causa grande impacto, pois já está amplamente alinhada com as expectativas do consenso", disseram, em nota a clientes.

Por volta das 7h05 (de Brasília), a ação do Commerzbank tinha queda de 5% na Bolsa de Frankfurt.

*Com informações da Dow Jones Newswires

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
4º trimestre balanço Commerzbank
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline