Commerzbank tem lucro operacional recorde e prevê corte de 3.000 vagas

O Commerzbank obteve lucro operacional recorde de 1,36 bilhão de euros no primeiro trimestre de 2026, 11% maior do que no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 8. O segundo maior banco da Alemanha registrou lucro líquido de 913 milhões de euros no período, alta de 9%.

A receita cresceu 5%, para 3,2 bilhões de euros, com aumento de 16% no volume de empréstimos a clientes corporativos.

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O Commerzbank também afirmou que planeja cortar cerca de 3.000 postos de trabalho, elevou metas financeiras e detalhou sua estratégia para os próximos anos, em meio a uma oferta de aquisição do italiano UniCredit.

O banco disse que aumentará suas expectativas para 2028 e estabeleceu novas metas em um plano para 2030. A instituição pretende integrar ainda mais a inteligência artificial ao seu planejamento, em linha com a estratégia do potencial comprador, o UniCredit, de reformular o banco.

O Commerzbank mira um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em torno de 17% até 2028, acima da projeção anterior de 15%. A expectativa é que esse número suba para 21% até 2030.

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Entre 2026 e 2030, o Commerzbank afirmou que planeja investir 600 milhões de euros em IA. A transformação inclui o corte de 3.000 empregos, que, segundo o banco, será parcialmente compensado por contratações em áreas ligadas à eficiência.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.