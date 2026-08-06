Commerzbank quase dobra lucro no 2º trimestre e CEO pede diálogo após avanço do UniCredit

O Commerzbank registrou lucro líquido de 898 milhões de euros no segundo trimestre, quase o dobro dos 462 milhões de euros apurados um ano antes. A receita avançou 9,3%, para 3,3 bilhões de euros, impulsionada pela maior renda com comissões. Já a receita líquida de juros - a diferença entre o que os bancos ganham em empréstimos e o que pagam sobre depósitos - ficou estável em 2,06 bilhões de euros.

Após divulgar o balanço nesta quinta-feira, 6, a CEO do Commerzbank, Bettina Orlopp, defendeu um diálogo construtivo com o UniCredit, depois que o banco italiano alcançou uma participação próxima da maioria na rival alemã.

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"Mesmo que o UniCredit tenha maioria na próxima assembleia geral anual, não poderá decidir unilateralmente sobre medidas estruturais fundamentais", afirmou Orlopp. "Isso cria uma responsabilidade clara para os dois lados. Exige uma compreensão compartilhada do modelo de negócios e o envolvimento de todos os stakeholders."

As declarações vieram depois de o UniCredit ter concluído, no mês passado, uma oferta que o deixou perto de atingir o controle majoritário do Commerzbank. O CEO do UniCredit, Andrea Orcel, afirmou esperar que o banco alemão passe a adotar a estratégia do grupo italiano a partir do início do próximo ano.

O Commerzbank também informou que pretende lançar um programa de recompra de ações de até 1,2 bilhão de euros, já aprovado pelos reguladores bancários europeus e alemães.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.