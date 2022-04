Comitê do Simples prorroga prazo de adesão a Refis para 31 de maio

Da Redação

Sem que o governo tenha definido uma fonte de compensação para o Refis do Simples, o Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou o prazo de adesão ao Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp) para 31 de maio.

continua após publicidade .

O limite inicial, que era janeiro, já havia sido adiado para o fim de março e, posteriormente, e para o fim de abril.

O prazo para regularização das dívidas impeditivas da opção pelo Simples Nacional também foi adiado para o fim de maio.

continua após publicidade .

Já a entrega da declaração anual de Microempreendedor Individual (DASN-Simei), antes prevista para o fim de maio, poderá ser realizada até o último dia útil de junho.