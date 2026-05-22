Comitê do Fed seleciona por unanimidade Kevin Warsh como presidente, com mandato até 2030
Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 17:43:00 Editado em 22.05.2026, 17:53:01
O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) selecionou nesta sexta-feira, 22, Kevin Warsh por unanimidade como seu presidente.
Warsh prestou juramento mais cedo e foi empossado oficialmente como presidente e membro do Conselho de Diretores do Fed. Ele substitui Jerome Powell na presidência do BC dos EUA.
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Powell continuará no Fed como diretor.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou Warsh para o cargo em 4 de março de 2026. Ele foi confirmado pelo Senado norte-americano para servir como membro do Conselho em 12 de maio e como presidente do Fed no dia 13 de maio.
Warsh permanece como chair do banco central até 21 de maio de 2030.
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