Comitê do Fed seleciona por unanimidade Kevin Warsh como presidente, com mandato até 2030

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O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) selecionou nesta sexta-feira, 22, Kevin Warsh por unanimidade como seu presidente.

Warsh prestou juramento mais cedo e foi empossado oficialmente como presidente e membro do Conselho de Diretores do Fed. Ele substitui Jerome Powell na presidência do BC dos EUA.

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Powell continuará no Fed como diretor.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou Warsh para o cargo em 4 de março de 2026. Ele foi confirmado pelo Senado norte-americano para servir como membro do Conselho em 12 de maio e como presidente do Fed no dia 13 de maio.

Warsh permanece como chair do banco central até 21 de maio de 2030.