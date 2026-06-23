Comissário da UE nega que bloco tenha adotado embargo à carne brasileira

O comissário para as Parcerias Internacionais da União Europeia, Jozef Síkela, negou nesta terça-feira, 23, que o bloco europeu tenha adotado um embargo à carne brasileira, ao ser questionado sobre o tema durante coletiva de imprensa na Apex Brasil. Ele participava do II Fórum de Investimentos UE-Brasil: Acordo de Parceria UE-Mercosul.

"Não há embargo. Isso não é um embargo. Isso faz parte, basicamente, de acordos que são totalmente compatíveis", declarou Síkela.

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Ele argumentou que o bloco busca assegurar que os produtores de carne brasileira não utilizem substâncias microbiológicas para o aumento da produtividade, por exemplo.

A Comissão Europeia oficializou a retirada do Brasil da lista de fornecedores de produtos de origem animal a partir de 3 de setembro.

O bloco alega que o Brasil não forneceu as garantias adicionais de cumprimento do regulamento do uso de antimicrobianos na produção animal.

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O vice-presidente, Geraldo Alckmin, já disse que o governo brasileiro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva farão um "grande empenho para equacionar o problema" da carne brasileira com a União Europeia.