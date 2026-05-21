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ECONOMIA

Comissário da UE defende apoio fiscal temporário e menor dependência de combustíveis fósseis

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 09:12:00 Editado em 21.05.2026, 09:24:08
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O comissário de Economia e Produtividade da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, afirmou que o bloco deve manter o apoio fiscal "temporário e direcionado" e reduzir ainda mais a dependência de combustíveis fósseis importados - mudança que, segundo ele, já fortaleceu a resiliência europeia.

O comentário foi feito após a publicação do relatório semestral da Comissão Europeia, que trouxe projeções menores para o crescimento econômico da zona do euro diante do choque nos preços de energia.

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"O conflito no Oriente Médio desencadeou um grande choque energético, testando ainda mais a Europa em um cenário geopolítico e comercial já instável", disse.

Para Dombrovskis, é necessário que a Europa aprenda com crises passadas e, com união e determinação, acelere reformas, remova obstáculos ao crescimento e preserve finanças públicas sólidas.

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