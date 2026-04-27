Comissão Europeia quer que Google abra Android para IA de concorrentes

A Comissão Europeia está solicitando que o Google dê acesso, nos dispositivos Android da empresa, aos serviços de inteligência artificial (IA) de concorrentes. As medidas, em caráter preliminar, foram divulgadas pela Comissão nesta segunda-feira, 27, e buscam garantir a "interoperabilidade com as principais funcionalidades do Android", seguindo a Lei dos Mercados Digitais (DMA).

De acordo com o comunicado divulgado pela Comissão Europeia, o objetivo é garantir que os serviços de IA possam interagir efetivamente com aplicativos em aparelhos Android, "como enviar um e-mail usando o aplicativo de e-mail preferido do usuário, pedir comida ou compartilhar uma foto com amigos".

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"Atualmente, o Google reserva essas funcionalidades principalmente para uso em seus próprios serviços de IA em celulares e tablets Android. Por exemplo, as medidas permitiriam que serviços de IA concorrentes fossem facilmente ativados pelos usuários, usando uma palavra de ativação personalizada, uma frase que o usuário pode dizer para ativar um serviço de IA", explica o comunicado.

A DMA, segundo a União Europeia, tem como objetivo garantir mercados "competitivos e justos" no setor digital, regulando as empresas de serviços digitais que atuam como "gatekeepers".