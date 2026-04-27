Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Comissão Europeia quer que Google abra Android para IA de concorrentes

Escrito por Letícia Araújo, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 19:10:00 Editado em 27.04.2026, 19:19:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Comissão Europeia está solicitando que o Google dê acesso, nos dispositivos Android da empresa, aos serviços de inteligência artificial (IA) de concorrentes. As medidas, em caráter preliminar, foram divulgadas pela Comissão nesta segunda-feira, 27, e buscam garantir a "interoperabilidade com as principais funcionalidades do Android", seguindo a Lei dos Mercados Digitais (DMA).

De acordo com o comunicado divulgado pela Comissão Europeia, o objetivo é garantir que os serviços de IA possam interagir efetivamente com aplicativos em aparelhos Android, "como enviar um e-mail usando o aplicativo de e-mail preferido do usuário, pedir comida ou compartilhar uma foto com amigos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Atualmente, o Google reserva essas funcionalidades principalmente para uso em seus próprios serviços de IA em celulares e tablets Android. Por exemplo, as medidas permitiriam que serviços de IA concorrentes fossem facilmente ativados pelos usuários, usando uma palavra de ativação personalizada, uma frase que o usuário pode dizer para ativar um serviço de IA", explica o comunicado.

A DMA, segundo a União Europeia, tem como objetivo garantir mercados "competitivos e justos" no setor digital, regulando as empresas de serviços digitais que atuam como "gatekeepers".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Comissão Europeia/Google/Android/IA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV