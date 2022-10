Comissão Europeia anuncia plano de  11 bi para Ucrânia e recuperação da Europa

Natália Coelho, especial para a AE (via Agência Estado)

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, anunciou um plano de 11 bilhões de euros para apoiar a Ucrânia pelo programa de Assistência Macrofinanceira (AMF), e para a recuperação da Europa, principalmente no contexto da pandemia. O acordo consiste em 5 bilhões de euros levantados a partir de um leilão de bônus com vencimento de sete anos, e outros 6 bilhões de euros arrecadados a partir de bônus com vencimento de 20 anos.

Do total, 2 bilhões de euros serão concedidos "rapidamente" para a Ucrânia.

Essa é a primeira parcela do total de 5 bilhões em empréstimos para o país por meio do AMF, como acordado em setembro deste ano.

"O financiamento da UE é uma expressão concreta de solidariedade com a Ucrânia e com os Estados-membros, que estão se recuperando da pandemia. Hoje, levantamos com sucesso e sob condições de mercado desafiadoras mais de 11 bilhões de euros", disse o comissário responsável pelo Orçamento e Administração da UE, Johannes Hahn.