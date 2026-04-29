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ECONOMIA

Comissão especial sobre as PECs da escala 6x1 é instalada na Câmara

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 16:08:00 Editado em 29.04.2026, 16:18:15
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O deputado José Rocha (União Brasil-BA) declarou a instalação da comissão especial sobre as propostas de redução da jornada de trabalho e de fim da escala 6x1 na Câmara, durante a tarde desta quarta-feira, 29. Por acordo, foram designados como relator do colegiado o deputado Leo Prates (Republicanos-BA), e como presidente, Alencar Santana (PT-SP).

Porém, regimentalmente, eles ainda precisam passar por eleição.

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São 38 titulares e 38 suplentes.

A comissão vai discutir o mérito das propostas e apreciar um parecer a ser divulgado pelo relator.

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6X1/JORNADA/PEC/CÂMARA/Comissão especial/instalação
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