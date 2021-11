Comissão dos EUA pede controle mais rígido sobre fluxos de capital para a China

Da Redação

A Comissão de Revisão de Segurança Econômica EUA-China, do governo norte-americano, pediu controles mais rígidos sobre os fluxos de capital para os mercados do país asiático. Em um relatório anual enviado ao Congresso, a comissão afirmou que uma "onda" de investimentos em algumas empresas "problemáticas" da China gera ameaças à segurança nacional e econômica do país.

continua após publicidade .

"Apesar das contínuas tensões EUA-China, os investidores, gestores de ativos e fundos mútuos dos EUA estão aumentando sua participação nos mercados financeiros da China", diz o documento.

De acordo com a comissão, os legisladores chineses buscam capital estrangeiro para financiar objetivos de desenvolvimento tecnológico do Partido Comunista Chinês.

continua após publicidade .

Por isso, a comissão pede que o Congresso considere elaborar uma legislação "abrangente" para garantir que as entidades chinesas alvo de sanção de algum órgão dos EUA sejam automaticamente sancionadas por outros.

Além disso, o documento sugere que os parlamentares expandam a jurisdição das restrições de investimentos existentes nos EUA, bem como o escopo das entidades a serem atingidas por essas restrições.