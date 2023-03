Comércio global perde impulso no 4º trimestre e deve seguir fraco, aponta OMC

Maria Lígia Barros (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O crescimento do comércio global de mercadorias deverá continuar fraco neste primeiro trimestre de 2023, depois de uma aparente perda de impulso no quarto trimestre de 2022, apontou o barômetro da Organização Mundial do Comércio (OMC). O índice geral recuou de 96,2 para 92,2, bem abaixo da linha de base de 100 da escala que vai de 90 a 110.

continua após publicidade .

Todos os componentes do barômetro caíram abaixo da tendência, com exceção do índice de produtos automotivos (105,8), que foi puxado para cima pelas vendas e produções acima da tendência nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, compensando as quedas na China.

O índice de exportações (97.4) continuou abaixo da tendência mas está crescendo, sinalizando uma possível reviravolta em um futuro próximo.

continua após publicidade .

Já os índices de transporte de contêineres (89,3), frete aéreo (87,8), componentes eletrônicos (84,9) e matérias-primas (92,2) estão baixos e seguem em queda, o que mostra que o enfraquecimento do comércio afeta vários setores.