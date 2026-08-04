Começa a primeira etapa da reunião do Copom, de análise de conjuntura

A primeira etapa da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) começou às 10h08 desta terça-feira, 4, informou o Banco Central. Nesta fase, o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, e os seis diretores assistem a apresentações técnicas do corpo funcional sobre a economia para embasar a decisão sobre a taxa Selic. A decisão será divulgada nesta quarta-feira, 5, a partir das 18h30.

Pesquisa do Projeções Broadcast feita na última quinta-feira, 30, mostrou que a ampla maioria das instituições do mercado financeiro projeta um corte de 0,25 ponto porcentual na taxa Selic nesta reunião.

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Entre as 60 casas consultadas, 56 apostam nesse cenário, enquanto outras quatro instituições estimam manutenção da taxa nos atuais 14,25%.

Desde a última reunião, a mediana do Boletim Focus para a inflação em 2026 diminuiu de 5,30% para 5,03% - ainda acima do teto da meta, de 4,50%. As estimativas para 2027 e 2028, por outro lado, subiram de 4,10% para 4,22% e de 3,68% para 3,80%, respectivamente. Para 2029, a mediana ficou estável em 3,50%. Todos os intervalos estão acima do centro da meta de inflação, de 3,0%.

No intervalo, o IPCA-15 surpreendeu para baixo. O indicador desacelerou de 0,41% em junho para 0,06% em julho, muito abaixo da menor estimativa coletada pelo Projeções Broadcast, de 0,17%. A mediana da pesquisa apontava para uma inflação de 0,21%, 0,15 ponto porcentual acima do resultado efetivo. Foi a terceira surpresa negativa consecutiva, seguindo o IPCA-15 e o IPCA cheio de junho.

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Já a cotação de referência da taxa de câmbio permaneceu em R$ 5,10 por dólar.